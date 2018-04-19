Сьогодні відзначив свій день народження боєць батальйону Кульчицького друг "Чекіст" Аміров Ілля Гейдарич. Святкував не в затишній батьківській оселі, а під холодним та дощовим небом фронтового Донбасу.

День народження – дата особлива для кожного із нас. Це час, коли Господь дарує нам можливість через прихід у світ матеріальний, стати борцем за Правду Божу, боротися:

- Не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної (Еф.6:12). Поборюючи лукавого через подолання гріхів, спокус та пристрастей.

Особливого значення набуває це свято, якщо воно відмічається на фронті.

Адже саме тут, долаючи владу диявола, через подолання та руйнацію намірів агресора, що, несучи ідею загарбництва та вбивства, тим самим кладе себе на рівень служителів батька брехні.

Тож святкування на лінії вогню вже саме по собі є символом відродження Українського Духу, символом відродження Української нації.

Напевно, кожен із нас пам'ятає із часів дитинства, коли батьки повертаючись додому, приносили нам, дітворі, смаколики “від зайчика”.

Тож сьогодні ми із другом "Мустангом" (Масний Максим) на правах "батьків": я, як капелан, друг "Мустанг", як командир підрозділу, із нелегких мандрівок по фронтових степах принесли для нашого іменинника смаколики від "фронтового зайчика".

Привітали від імені всіх побратимів із днем народження, вручивши жовто-блакитного торта із великим синім зайцем, немов із дитинства...

Щоб пригадавши батьківську оселю, рідне подвір'я, мамині руки, що пахли хлібом, іменинник, та і кожен із нас зокрема, ще глибше усвідомили заради чого ми стоїмо тут, на передових позиціях.

ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ВІТАЄМ ТЕБЕ, БРАТИКУ!