Запуск пассажирских поездов "Укрзалізниці": министр озвучил подробности

Возобновление работы "Укрзалізниці" будет происходить поэтапно, начиная с пригородного транспорта и заканчивая международным.

На первых этапах перевозчику будут рекомендовать ограничения по количеству пассажиров. Об этом в эфире ObozTV заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, "Укрзалізниця" не прекращала свою работу на период карантина, но в настоящее время осуществляются только те пассажирские перевозки, которые обеспечивают логистику к объектам критической инфраструктуры.

"Возобновление будет осуществляться поэтапно, начиная с пригородных, междугородних и потом международных перевозок. Международных – в последнюю очередь. Это касается абсолютно всех типов перевозок – автомобильных, железнодорожных и авиа", – подчеркнул министр. Он добавил, что это зависит и от снятия карантинных ограничений, введенных другими странами.

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Как пояснил министр, на железной дороге будут введены ограничения по количеству пассажиров в вагоне – оно не должно превышать количества мест для сидения. Кроме того, обязательным будет температурный скрининг, масочный режим и "постоянная дезинфекция".

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что с 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Ведь из-за ослабления карантина большему числу людей придется добираться на работу.