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"Запугивают местных": на Донбассе террористы заговорили о наступлении ВСУ

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На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей террористы запугивают местное население информацией о якобы наступлении сил АТО.

Как заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, такая информация распространяется с целью оправдания присутствия на востоке Украины российских оккупационных войск.

"Противник продолжает запугивать местное население недостоверной информацией о проведении силами АТО с 30 апреля широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)", - сообщил он.

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Напомним, ранее разведка сообщила, то оккупанты строят линию обороны на Донбассе за счет местного населения.

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Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Объекты
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