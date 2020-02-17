Запугивали и "минировали": в Украине разоблачили крупную сеть ботов из России

Служба безопасности Украины заблокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети "ботоферм", оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Как сообщили на сайте пресс-службы СБУ, телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете.

"Всего было зарегистрировано более 8 тысяч активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылка сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников", – отметили в СБУ.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Правоохранители выяснили, что через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства. Регистрацию этих аккаунтов осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

ssu.gov.ua

Часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "ЛугаКий", функционирующих на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

ssu.gov.ua

В СБУ добавили, что во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно и Ирпене изъяли компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины.

ssu.gov.ua

Также изъяли черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей. Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области СБУ раскрыла схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

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