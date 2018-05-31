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Запроданцы покидают российскую армию

4.5т

День крымского запроданца или пограничника в Крыму.

Разберём на конкретном примере, одного из таких "пограничников".

На керченской переправе "порт-Крым" стоял пограничный пост, "служил" там до 2014 года и запроданец, о котором ниже пойдёт речь.

Всё описанное рассказано лично им.

Смены на посту часто проходили за распитием спиртного, в больших количествах, после валились спать. Кто-то оставался трезвым, чтобы "пасти" начальство.

Иногда, трезвые смены он проводил на шабашках или ещё за каким-нибудь более интересным делом, чем нахождение на посту. Всё покрывалось такими же "сослуживцами".

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В первые дни, после того как россияне прорвали границу и через переправу перекидывалась их военная техника. Запроданец, в своём акке, в соцсети на вопросы своих знакомых "Ну ты как? Что там?", как тогда казалось, твёрдо отвечал "Я давал присягу Украине!". Спустя где-то неделю, может меньше, он уже постил фотки себя в обнимку с "Тиграми" оккупанта.

Картина ясная, застава "красная".

В конце лета или в начале осени, уже будучи перебежчиком, он рассказывал, что за несколько дней до вторжения россияне прибыли в порт-Крым и беззастенчиво поделились планами прорыва границы. И даже предложили пару вариантов:

1.Переходите к нам

2.Отходите в сторону

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Дальше, позже, он делился тем, что случалось на постах Чонгара, о перестрелках с той стороной из стрелкового оружия, по провокации, конечно же, той стороной. Как та сторона у них клянчила на обмен их ох*ене*шие россухпайки, а они посылали их. На слова о том, что это его, до недавно, сослуживцы, отмахивался и бубнил роспропагандой.

На днях узнал, что он ушёл из "погранцов" и осел в Джанкое, где за это время познакомился с девушкой, с которой теперь и живёт там.

Запроданцы покидают, а скорее их выпиливают из вс РФ, и это уже массовое явление.

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Тема
Аннексия Крыма
Объекты
КрымНовости Крыма
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