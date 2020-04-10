Запретили выходить из дома: на Западной Украине максимально усилили карантин

Жителям Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей запретили выходить из дома с обеда субботы до утра понедельника из-за эпидемии коронавируса.

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Как сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения.

"Это означает, что начиная с 13:00 субботы, 11 апреля, по 6:00 понедельника, 13 апреля, вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!" – сказано в обращении.

По его словам, штрафов в 17 тыс. грн нарушителям карантина не избежать.

"Мы усиливаем контроль за существующими карантинными мероприятиями. В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии", – отметил Гетманенко.

Позднее председатель Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко заявил, что жителям Волыни будет запрещено выходить из дома по выходным, начиная с 11 апреля.

Такие же ограничительные меры приняла Черновицкая ОГА. В области будет ограничена работа всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек. АЗС будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.

Ранее о намерении ограничить передвижение на выходных заявляли власти Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, однако в итоге были приняты решения этого не делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 10 апреля в Закарпатской области был подтвержден 56 случаев заболевания коронавирусом, в Черновицкой – 366 случаев, в Волынской – 41 случай.

9 апреля на Закарпатье была зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Это уже третья смерть в регионе.