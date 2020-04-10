Запретили выходить из дома: на Закарпатье максимально усилили карантин

Жителям Закарпатской области запретили выходить из дома с обеда субботы до понедельника из-за эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

Алексей Гетманенко

"Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля – вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!" – сказано в обращении.

По его словам, штрафов в 17 тыс. грн нарушителям карантина не избежать.

"Мы усиливаем контроль за существующими карантинными мероприятиями. В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии", – отметил Гетманенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 10 апреля в Закарпатской области был подтвержден 56 случаев заболевания коронавирусом.

9 апреля на Закарпатье была зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Это уже третья смерть в регионе.

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