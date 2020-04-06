Нельзя в парк и без паспорта: как Кабмин ограничил право на свободу в Украине без введения ЧП

В Украине с 6 апреля вступило в силу распоряжение Кабинета министров Украины, которое усиливает карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, документом вводится запрет на перемещение по улице группой более 2-х человек, пребывание в общественных местах без масок, посещение парков, скверов, зон отдыха и многое другое.

Вместе с тем юристы утверждают, что ограничения абсолютно незаконны, а постановление Кабмина даже собираются оспаривать в суде. Подробнее – в OBOZREVATEL.

Что запрещено с 6 апреля

Полный список ограничительных мер, которые будут действовать до окончания карантина – предварительно это 24 апреля, – правительство разъяснило в постановлении №255 от 2 апреля. Расскажем подробнее о том, как должны вести себя украинцы в это время.

Главные запреты:

пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты (маска, респиратор, в том числе и изготовленные самостоятельно);

перемещение по улице группой более 2-х человек, за исключением сопровождения детей или служебной необходимости;

лицам до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей, опекунов или совершеннолетних родственников;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

посещение спортивных и детских площадок;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых, прибрежных зон, за исключением необходимости выгула домашних животных одним человеком;

посещение учреждений паллиативной помощи, органов соцзащиты населения;

посещение учебных заведений;

проведение любых массовых мероприятий (культурных, спортивных, религиозных, общественных), за исключением мероприятий для обеспечения работы органов власти.

OBOZREVATEL поговорил с юристом Дмитрием Горлевым, который подробно разъяснил, почему вышеперечисленные запреты незаконны и могут оспариваться в суде.

– Кабмин усилил карантинные ограничения. Под запрет попадает и возможность гулять в парках, зонах отдыха, гулять с детьми на детских площадках и заниматься спортом на специально оборудованных площадках. Ваши коллеги уже бьют тревогу и говорят, что это нарушение 33 статьи Конституции, которой гарантируется свобода передвижения для граждан Украины и еще ряда статей, это так?

– Действительно, в данном случае не может быть никаких конституционный ограничений, пока не введено режим чрезвычайного положения (ЧП). У нас же сейчас действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который может вводится, например, при прорыве центральной канализации в городе. В таком случае никаких ограничений прав и свобод человека не может быть априори.

Карантин в Украине "Страна"

И я не понимаю, почему власти не хотят вводить ЧП, раз уж принято столько ограничительных мер. Но тем неимение, на законодательном уровне все эти постановления лишь филькина грамота.

– В Черновцах даже дошли до ведения комендантского часа, было ли право у местной власти принимать такое решение?

– Это просто нонсенс, это похоже на введение военного положения, просто абсурд.

– Местные жители могут подать в суд?

– Конечно могут. На самом деле уже подают иски на незаконность постановлений КМУ, один такой, если на ошибаюсь, подали в Окружной админсуд Киева, но не знаю приняли ли его в производство.

Как дело пойдет в суде, неизвестно. Если на суд никто не будет давить, то все эти запреты обязаны отменить согласно закону.

Суд "Дело.ua"

– Что будет, если суд признает запреты незаконными уже после окончания карантина, на что рассчитывать заявителю?

Если незаконность запретов признают после окончания карантина, то те, против кого был подан иск будут привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения отдельных прав граждан.

Если во время карантина человек понес материальные убытки, например, закрыл бизнес, сейчас таких случаев много, он может подать отдельный иск и требовать компенсации. Или же карантин нанес моральный вред человеку, например, развод, тут тоже можно подавать в суд.

– На время официально введенного карантина могут действовать какие-то ограничительные меры без введения ЧП?

– Нет, без введения чрезвычайного положения не может. У нас не соблюдена эта процедура, и это является существенным нарушением прав человека.

– Мэр Киева Виталий Кличко говорит о возможном запрете на передвижение на личном авто, что вызвало сильное возмещение киевлян. Может ли местная власть принимать такое решение?

– Это можно описать как всеобщий маразм. Чем они собираются обосновывать это решение в правовом русле, я не знаю.

Это даже нелогично, потому что человек, передвигаясь на личном автомобиле, меньше контактирует с другими людьми и не может их заразить. Во-вторых, такое ограничение может вводится только при военном положение или режиме ЧП.

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Возможно таким образом просто хотят запугать людей, чтобы они сидели дома и серьезнее относились к карантину.

– Что делать, если к вам подошла полиция и говорит о нарушении постановления КМУ.

– В основном полиция сейчас не пытается сразу выписывать протокол, сначала обходятся предупреждением, и если человек не сопротивляется и выполняет рекомендации, то все нормально.

Изначально стоит спросить полицейского на основании чего вас остановили, и что конкретно вы нарушили.

Если полицейский настроен к вам нормально, вы можете спокойно объяснить, что ничего не нарушаете, а через парк идете в аптеку, например. Вообще в суде будет сложно доказать то, что вы просто гуляли в парке или в каком-нибудь другом месте, а не шли по своим делам.

Патрулирование улиц comments.ua

Что касается запрета выходить на улицу без маски, здесь также действуют законы, которые не могут перебить какие-либо распоряжения. У нас есть четкие определения, что у нас является общественными местом, и улица к этому перечню не относится.

Тут есть два варианта, если к вам подошла полиция, либо вы наденете маску и разрешите мирно, либо они составят протокол, которые легко оспорить в суде.

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