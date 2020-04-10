Главная Новости
10 апреля • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников": в СБУ выступили с предложением

718
Читать материал на украинском

Служба безопасности предложила продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", которые запрещены в Украине, еще на три года.

Как сообщается на Facebook-странице СБУ, соответствующие предложения глава службы Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом", – убежден Баканов.

Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников": в СБУ выступили с предложением

В СБУ отметили, что киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось в три раза, что значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

Как отмечается в сообщении, с начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Отметим, что ранее в комментарии OBOZREVATEL, заместитель главы комитета цифровой трансформации, нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал, что запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" продлят после 15 мая. Такое распоряжение, по его словам, уже есть в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили обложить налогом все социальные сети и популярные сайты. К таким могут попасть Google, YouTube, Facebook, Apple и некоторые другие.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги