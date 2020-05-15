В Украине запретили "Яндекс", "ВКонтакте" и НТВ: полный список заблокированных российских сайтов и каналов

В Украине под запрет попал ряд новых российских компаний, а санкции против пропагандистских соцсетей, сайтов и ресурсов продлены на разный период – от 1 до 3 лет.

Сроки запретов и конкретные списки установлены в указе № 184/2020, который президент Украины Владимир Зеленский подписал 14 мая. Текст документа "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" опубликован пресс-службой ОП.

При этом в РФ резко отреагировали на блокировку, заявив о цензуре и репрессиях.

Отметим, еще на три года установлен срок санкций для:

ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва);

ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев);

ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург);

ООО "ВКонтакті" (Киев);

АО "ТВ "Центр";

ЗАО "Росбизнесконсалтинг" (РБК);

АНО "Редакция телеканала Совета Федерации";

ООО "Полуостров Крым" и ООО "Вэйв", действующие в аннексированном Крыму.

Таким образом, интернет-провайдеры должны установить запрет доступа пользователям сети к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Ближайший год будут действовать санкции против:

АО "Лаборатория Касперского" (Москва);

ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев);

ООО "Доктор Веб" (Москва);

ООО "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Киев);

ООО "Яндекс" (Москва);

ООО "Яндекс.Украина" (Киев).

Санкции против российских сайтов Коллаж

Кроме того, в стране установили новые запреты, в частности, для 28 пропагандистских медиакомпаний России. Спецсанкции на три года введены по отношению к:

ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль Крым'';

ООО ''Русское радио-Крым'';

ООО ''Гранд Медиа'';

ООО ''Ника Медиа'';

ООО ''Технология вещания";

АНО ''Телерадиокомпания ''Крым'';

ООО ''Максимум-Крым'';

АНО ''Общественная крымскотатарская телерадиокомпания'';

ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль'';

ООО ''Медиагрупп ''ФМ";

ООО ''Медиа ТВ Севастополь'';

''Севастопольская телерадиокомпания'' (это и предыдущие – российские компании в аннексированном Севастополь);

ООО ''Русское радио Иваново'' (Иваново);

ООО ''Радиокомпания Радио Рокс-Регион'' (Краснодар);

ООО ''Телерадиокомпания ''Сан-Фуэто'' (Феодосия);

ООО ''Прорадио'' (Кострома).

В санкционный список внесли также московские медийные компании:

ООО ''Стайл медиахолдинг'';

АО ''Региональный радиоканал'';

ООО ''Национальный спортивный телеканал";

ООО ''СТС Медиа'';

ЗАО ''Межгосударственная телерадиокомпания ''Мир'';

АО ''Сеть телевизионных станций'';

ООО ''Спас ТВ'';

АО ''Новый канал'';

ООО ''Профмедиа ТВ'' (принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину);

ООО ''Телеканал ТВ3'';

ООО ''Телекомпания Пятница'';

''Муз ТВ Операционная компания''.

В список также попал московский ''Издательский дом ''Комсомольская правда''.

В числе санкций в отношении этих медиакомпаний: ограничение прав пользования имуществом, торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действий лицензий и разрешений по виду деятельности и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Указ также предусматривает прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Совет национальной безопасности и обороны также продлил на три года ограничения против компаний, среди которыхОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама".

Санкции введены и против Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

На 3 года в список внесены российские компании:

Государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина";

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской академии наук";

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого";

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт истории материальной культуры Российской академии наук";

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт востоковедения Российской академии наук";

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь);

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Черноморский центр подводных исследований" (Симферополь);

ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);

ООО "Научнопроизводственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" (Симферополь);

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Крыма РАН";

Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

ООО "Архэ" (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);

ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);

ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);

Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (Целью деятельности Фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма");

БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь).

Как писал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.

СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому 13 мая.