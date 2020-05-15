В Украине запретили "Яндекс", "ВКонтакте" и НТВ: полный список заблокированных российских сайтов и каналов
В Украине под запрет попал ряд новых российских компаний, а санкции против пропагандистских соцсетей, сайтов и ресурсов продлены на разный период – от 1 до 3 лет.
Сроки запретов и конкретные списки установлены в указе № 184/2020, который президент Украины Владимир Зеленский подписал 14 мая. Текст документа "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" опубликован пресс-службой ОП.
При этом в РФ резко отреагировали на блокировку, заявив о цензуре и репрессиях.
Отметим, еще на три года установлен срок санкций для:
ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва);
ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев);
ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург);
ООО "ВКонтакті" (Киев);
АО "ТВ "Центр";
ЗАО "Росбизнесконсалтинг" (РБК);
АНО "Редакция телеканала Совета Федерации";
ООО "Полуостров Крым" и ООО "Вэйв", действующие в аннексированном Крыму.
Таким образом, интернет-провайдеры должны установить запрет доступа пользователям сети к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).
Ближайший год будут действовать санкции против:
АО "Лаборатория Касперского" (Москва);
ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев);
ООО "Доктор Веб" (Москва);
ООО "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Киев);
ООО "Яндекс" (Москва);
ООО "Яндекс.Украина" (Киев).
Кроме того, в стране установили новые запреты, в частности, для 28 пропагандистских медиакомпаний России. Спецсанкции на три года введены по отношению к:
ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль Крым'';
ООО ''Русское радио-Крым'';
ООО ''Гранд Медиа'';
ООО ''Ника Медиа'';
ООО ''Технология вещания";
АНО ''Телерадиокомпания ''Крым'';
ООО ''Максимум-Крым'';
АНО ''Общественная крымскотатарская телерадиокомпания'';
ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль'';
ООО ''Медиагрупп ''ФМ";
ООО ''Медиа ТВ Севастополь'';
''Севастопольская телерадиокомпания'' (это и предыдущие – российские компании в аннексированном Севастополь);
ООО ''Русское радио Иваново'' (Иваново);
ООО ''Радиокомпания Радио Рокс-Регион'' (Краснодар);
ООО ''Телерадиокомпания ''Сан-Фуэто'' (Феодосия);
ООО ''Прорадио'' (Кострома).
В санкционный список внесли также московские медийные компании:
ООО ''Стайл медиахолдинг'';
АО ''Региональный радиоканал'';
ООО ''Национальный спортивный телеканал";
ООО ''СТС Медиа'';
ЗАО ''Межгосударственная телерадиокомпания ''Мир'';
АО ''Сеть телевизионных станций'';
ООО ''Спас ТВ'';
АО ''Новый канал'';
ООО ''Профмедиа ТВ'' (принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину);
ООО ''Телеканал ТВ3'';
ООО ''Телекомпания Пятница'';
''Муз ТВ Операционная компания''.
В список также попал московский ''Издательский дом ''Комсомольская правда''.
В числе санкций в отношении этих медиакомпаний: ограничение прав пользования имуществом, торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действий лицензий и разрешений по виду деятельности и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.
Указ также предусматривает прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.
Совет национальной безопасности и обороны также продлил на три года ограничения против компаний, среди которыхОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама".
Санкции введены и против Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.
На 3 года в список внесены российские компании:
Государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";
Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина";
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской академии наук";
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого";
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт истории материальной культуры Российской академии наук";
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт востоковедения Российской академии наук";
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь);
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Черноморский центр подводных исследований" (Симферополь);
ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);
ООО "Научнопроизводственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);
ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" (Симферополь);
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Крыма РАН";
Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";
ООО "Архэ" (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);
ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);
ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);
Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);
Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (Целью деятельности Фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма");
БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь).
Как писал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.
СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому 13 мая.