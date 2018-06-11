Запрет слова "родители": Минобразования защитило инициативу

В Министерстве образования Украины заявили, что предложение об исключении слова "родители" из учебников для школьников касается формулировки дискриминационных задач, а не удаления понятия в целом.

Как сообщает "Громадське радіо", об этом рассказала советник министра образования Иванна Коберник, уточнив, что предложение ведомства направлено на защиту детской психики.

"Речь шла не о конкретном понятии, а о конкретных формулировках задач. Например: "Обсуди с родителями свой распорядок дня". А если у ребенка папа сейчас находится на Донбассе и защищает Украину от российской агрессии, он не может поговорить об этом с папой. Он, возможно, живет с бабушкой, или дедушкой, тетей, дядей, или со старшими братьями, или сестрами", - прокомментировала она скандальную инициативу.

"Почему, читая такие вопросы, ребенок должен себя чувствовать неполноценным? Речь о том, что авторы должны исходить из того, что дети, читая их, не должны получать таких незаслуженных негативных эмоций", - объяснила Коберник.

Напомним, комиссия Минобразования обнаружила нарушения при антидискриминационной экспертизе школьных учебников. В частности, ведомство указало на то, что в книгах присутствуют изображения исключительно полной семьи, что может травмировать детей, которые живут в неполных семьях либо воспитываются другими родственниками.

Ранее OBOZREVATEL писал о реакции украинцев касательно новой инициативы Министерства образования.