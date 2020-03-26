Государственная пограничная служба Украины на данный момент ведет пропуск граждан по действующему распоряжению Кабинета министров.

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Как только будет утверждено новое решение правительства, пограничники готовы выполнять его требования, рассказал в комментарии OBOZREVATEL помощник главы ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, сейчас на границе с Украиной нет большого ажиотажа, а пассажиропоток сократился в 8-9 раз.

"Как таких очередей сейчас на государственной границе нет, как на выезд, так и на въезд в Украину. Это обусловлено еще тем, что в соседних с с нами странах также действуют ограничения на въезд и выезд, или изменены правила следования через эти страны", – говорит Демченко.

Очереди на границе Польши и Украины, 15 марта "Страна"

"Например, на польском направлении у нас действуют только три пропускные пункты, где можно пересечь границу, это "Рава Русская", "Краковец" и "Ягодин". До ограничительных мер средний пассажиропоток в сутки на обоих направлениях составлял в среднем 150-180 тысяч человек. Сейчас пассажиропоток значительно упал, в первые дни карантина это было 80 тысяч человек, а за минувшие сутки таких было около 22 тысяч в обе стороны", – рассказал помощник председателя ГПСУ, отметив, что больший поток людей идет именно на въезд в Украине.

Несмотря на действуя временный запрет на въезд иностранных граждан, все равно находятся те, кто пытается въехать на украинскую территорию.

"За прошедшие сутки не пропустили 15 иностранцев. Исключение имеют только те, кто имеют вид на жительство, которые являются супругами или детьми граждан Украины, представители дипломатических миссий, а также водители, экипаж и обслуживающий персонал транспортных средств", – пояснил Демченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля.Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с 27 марта собираются прекратить любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

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