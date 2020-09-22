Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост про запрещённые в СССР эротические фото. В 1990 году в городе Омске прошла персональная фото-выставка, на которой были представлены ранее запрещённые снимки фотографа Николая Бахарева — которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Как известно, "секса в СССР не было", и ранее простые советские граждане могли появляться на фотоснимках только при полном обмундировании. "Голые" фото считались недостойными, они могли быть только на "загнивающем Западе", где вообще бездуховность, а по улицам бегают наркоманы. И тут вдруг оказалось, что в СССР кто-то тоже снимает "ню" и даже проводит целые выставки.

Несколько слов о фотографе. Николай Сергеевич Бахарев родился в 1946 году, в 4 года потерял родителей и воспитывался в детстском доме. До 1970 года Николай работал слесарем на Новокузнецком металлургическом комбинате, а в семидесятые годы увлёкся фотографией — начал работать в качестве фотографа в службе быта, плюс работал как свободный фотохудохник в жанре "ню" — снимая ображенные портреты советских граждан. Разумеется, в советские годы работы Николая Бахарева запрещались — у него не было никаких персональных выставок, да и сами работы нигде не афишировались. Только уже в самые последние годы СССР Николай начал выставляться, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Мне нравятся снимки Николая Бахарева советского периода — они какие-то человечные, в этих обнаженных фото нет никакой пошлости, а просто запечатлена жизнь обычных граждан. Которые совсем не похожи на суперменов с обложек пропагандистских советских плакатов, а просто — обычные живые люди. Думаю, отчасти именно поэтому эти снимки запрещались в СССР, "строители Коммунизма" должны были быть всегда подтянутыми, собранными и ко всему готовыми — а не такими, какими запечатлела их среднеформатная камера "Искра" Николая Бахарева.

А теперь давайте посмотрим на снимки-ню, которые запрещались в СССР.

01. Снимок из серии "Отношение", 1980 год. На фото запечатлена обычная советская семья среди природы. Этот снимок скорее не эротический, а просто с участием обнаженной натуры.

02. Тоже из серии "Отношение", сделан в 1985 году. В те годы Николай Бахарев снимал много портретов на природе.

03. Из той же серии, снимок без названия.

04. Портрет 1985 года. Обращает на себя внимание техническое качество снимка — всё же среднеформатная камера это круто)

05. Из серии "На природе", снимок 1980-х годов.

06. Из серии "Отношения", 1980 год:

07. И это тоже. Очень хорошая фотография — и сюжетно, и технически.

08. Из серии "Отношение", 1984 год:

09. Из цикла "На природ". Снимок сделан в период 1978-80 года, точной даты нет. Очень понравился взгляд у всех трёх моделей — это взгляд женщины, а не строителя Интеграла за номером Д-503. Классная фотография)

10. Из серии "На природе", тоже 1978-80 год:

11. Из цикла "Отношение", 1985 год, снимок сделан в Новокузнецке:

12. Из того же цикла работ, восьмидесятые:

13. Тоже из цикла "Отношение". Начало восьмидесятых годов:

14. Из цикла "В интерьере", 1991 год. Портреты в интерьере за авторством Николая Бахарева мне нравятся меньше, так как технические средства тех лет не позволяли установить дома качественное освещение. Самое интересное закрыл плашкой, можете сами додумать, что там было)

15. Тоже из цикла "В интерьере", снимок 1989 года:

16. Ещё один интерьерный портрет, снято в 1991 году:

17. Из того же цикла, снимок 1989 года:

Николай Бахарёв продолжил работать и в девяностые годы, но честно говоря — его снимки из девяностых мне нравятся намного меньше, так как в них больше уже совсем откровенной эротики и меньше искусства. Да и в техническом плане они сделаны намного хуже.

Ну как вам работы Николая, что скажете? Стоило ли их запрещать в СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

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