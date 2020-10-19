Запрещенную книгу "Дело Василия Стуса" начали продавать за 1500 грн

Книгу журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", распространение которой в Украине запретил суд, продают на сайте бесплатных объявлений за 1500 гривен.

На сайте OLX 19 октября появилось объявление с предложением о продаже книги от частного лица. Его автор установил цену в 1500 гривен.

"Новая книга из частного архива. Приобретена у автора. Состояние: 5/5. Первая в современной Украине запрещена книга", – написал продавец из Одессы.

В каталоге интернет-магазина "Rozetka" книгу можно купить за 286 гривен. Правда, там уточняют, что "товар под заказ" и указан срок доставки – до 14 дней.

А в магазине "Yakaboo" книга находится в статусе "есть в наличии", ее цена составляет 260 грн.

Издательство Vivat сообщило, что напечатает еще один тираж книги "Дело Василия Стуса", пока не вступило в силу решение суда.

Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров. А стоить экземпляр будет, как и раньше, – 260 гривен.

На сайте издательства можно сделать предзаказ книги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако читатели успели раскупить уже изданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.