С января сфера услуг переходит на украинский язык, несогласных ждут большие штафы: в чем суть новых правил

С 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и состоится окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

То есть все представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Подробнее о том, что изменится, а также что думают об этом сами представители этого бизнеса, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые правила коснутся всей сферы обслуживания: ресторанов, кафе, магазинов, в том числе и онлайн, доставки еды, СТО, парикмахерских, АЗС, аптек, библиотек, банков, фитнес-залов и т. д.

Как сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, абсолютно все работники сферы обслуживания обязаны будут предоставлять информацию клиенту про товары и услуги на государственном языке.

На украинском языке будут ценники, инструкции, технические характеристики, маркировка, меню, билеты и т. д.

"Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может быть на другом языке", – написал Кремень. И предложил в случае нарушений обращаться к нему по адресу: Киев, Музейный переулок, 12. Или писать письма по адресу kremin@kmu.gov.ua.

Что касается наказания за неисполнение закона, то нарушителям грозит штраф в 5100–6800 грн. Правда, на первый раз материально наказывать не будут. Штраф выпишут только в случае систематических нарушений закона.

Как говорит Ольга Насонова, президент компании "Ресторанный консалтинг", пока к введению нового закона среди ресторанов и других точек общепита готовы только те, кто расположен на Западной Украине и в Киеве. А вот проблемы, по ее мнению, могут возникнуть с заведениями на востоке страны.

"Дело в том, что на Западной Украине понятно, что говорят на украинском языке, и там давно он используется в сфере обслуживания. Другое дело качество языка – даже там можно встретить не литературный украинский, а суржик. В Киеве тоже уже в 80% заведений есть меню на украинском языке, и большинство его подает первым. А вот, например, в Харькове, Херсоне, Днепре – там большинство разговаривает на русском, и меню тоже на русском языке. Думаю, что со вступлением в силу этого закона будет возникать много конфликтов. Когда сторонники украинского языка будут приходить и требовать общаться с ними на украинском", – говорит Насонова.

К тому же в официанты, как правило, идут люди, которые не очень хорошо знают литературный украинский. "Для них поприветствовать гостей и попрощаться на украинском не составит труда. А вот когда речь зайдет о выборе блюд, когда надо будет объяснить винную карту, то тут могут возникнуть сложности", – считает Насонова.

Но отказывать в работе тем, кто плохо говорит по-украински, не будут. Поскольку особого выбора кадров у рестораторов нет. Им нужны люди с опытом, молодые, симпатичные, шустрые, а теперь еще и с хорошим украинским языком.

"Единственный выход – государство должно позаботиться о бесплатных курсах украинского языка для представителей сферы обслуживания, чтобы они могли подтянуться до нужного уровня", – считает Насонова.

Хотя совладелица "Ведьма-бара "Лысая гора" в Киеве Олеся Астафиева особой проблемы с введением украинского языка в сфере обслуживания не видит.

"На самом деле наши заведения уже давно готовы к этому. У большинства есть меню на украинском языке. Мы уже провели инструктаж со своими сотрудниками. Первое приветствие гостей происходит на украинском языке. А дальше уже на каком языке к вам гость обратится, на том и можно общаться. Я думаю, что проблема как раз будет с русскоязычными гостями. Они не захотят или не смогут понять, что им говорят по-украински", – считает Астафиева.

Что касается супермаркетов, то там официально говорят, что к общению на украинском языке давно готовы. Правда, неофициально признаются, что перестроить сотрудников, которые с востока и принципиально не хотят, а точнее не умеют разговаривать по-украински, не всегда могут.

"Конечно, им грозят штрафами из-за конфликтов, требуют быть толерантными и разговаривать по-украински, чтобы не было конфликтов, но это не всегда выходит. Зарплаты у кассиров небольшие, едут работать в основном люди из сел. Уровень культуры у них итак невысок, а тут еще придется говорить по-украински. Но придется, ничего не поделаешь", – рассказал OBOZREVATEL менеджер одной из крупных сетей супермаркетов.

Не официально также работники рассказывают, что их просят в случае незнания языка переходить на язык "азирова" (бывший премьер министр Николай Азаров). Как-нибудь, коверкая слова, но сделать вид, что говорите по-украински и сократить диалоги.

То же самое касается и заправочных станций. "Ну, у нас беда с заправщиками. Это простые работяги из сел, порой даже с криминальным прошлым. И очень много приехали с востока. Если он не знает украинского, просим молчать, не вступать в конфликт, звать менеджера на помощь. Хотя в принципе на крупных заправках уже давно сотрудников приучают к государственному языку", – рассказали OBOZREVATEL на заправке в центре Киева.

В фитнес-залах говорят, что формально к украинизации готовы. "Все материалы, буклеты, приложения у нас на украинском. Тренеры общаются на том языке, на котором с ними разговаривают клиенты. Насколько я понимаю, это не запрещено. Есть тренеры, кто в быту разговаривает на украинском, им легче на родном языке. Остальные на русском", – рассказал OBOZREVATEL один из тренеров в зале в центре Киева.

Однако среди депутатов фракции "Слуга народа" нашлось около 30 человек, кто подал в парламент законопроект, которым хотят отменить материальное наказание за неисполнение закона. Инициатором документа стал депутат Максим Бужанский, его поддержали Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Евгений Брагарь, Александр Качура и др.

"Это абсурд, бизнес должен платить только налоги, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", – заявил Бужанский.

На самом деле если материальное наказание отменят, то закон работать не будет. Как считает Ольга Насонова, заставить исполнять новые правила может только материальное наказание. "У нас так повелось, если нет штрафа, то и выполнять никто не будет", – считает Насонова.

Напомним, Бужанский уже не первый раз пытается отменить вступление в силу различных статей языкового закона. Так летом он уже подавал законопроект, который отменял бы норму о проведении учебного процесса в школах на украинском языке на 80% и фактически сорвал бы вступление в силу этой нормы с 1 сентября 2020 года. Тогда документ Бужанского Рада не рассматривала.

К слову, вслед за сферой обслуживания с июля 2021 года на государственном языке должны проводить культурные мероприятия: