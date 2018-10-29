Сьогодні 27.10.2013 відбувся Форум Волонтерів.
Вирішив піти, бо це надважливий захід для України.
З'їхалися волонтери з усієї країни, далеко не всі, бо більшість зайнята у полі.
Чому це так важливо?
Річ у тім, що зараз Великі світові держави вивчають та впроваджують нові методи війни. У сучасному військовому конфлікті Збройні Сили грають опосередковано участь фінального виконавця, часто без шевронів країни агрессора.
Сучасна війна активно використовує гуманітарні методи впливу, яких загалом вистачає для соціально-політичної руйнації країни.
Теорію контрольованого хаоса сформулювати різні вчені світу, та саме очільник Генерального Штабу РФ Валерій Герасімов озвучив її у військовій академії наук РФ у лютому 2013, та активно почав впроваджувати фізично. Це поєднання старих і нових методів війни.
Для дестабілізації країни, яка цікавить, використовують інформаційну компоненту, дипломатичний, економічний, енергетичний тиск, корупцію, злочинність, теракти, введення своїх агентів у політику, змі, громадянське суспільство.
Усіх, хто може цьому протистояти - знищують.
Кримінальні справи, фізичне усунення, дискредитації в суспільстві, шантаж, погрози родині і т.д.
"Мафія бесмертна" - написано на надгробку вчителя Путіна. Літвененка вбили за те, що він зміг вскрити та довести до суду зв'язки Кремля з мафією Іспанії.
Іспанії.
Хіба хтось сумнівається, що Путін та колективний Кремль мають справи зі злочинними організаціями в Україні та Грузії?
Хоча певен, що навіть серед мафії України є ті хто проти російської експансії, але це лірика.
Для того, що б захиститися від цих форм війни, ми маємо вживати певних заходів.
Про всі я зараз не писатиму.
Та про волонтерство напишу. Напишу тезово.
Сприймайте це просто як істину)))) :
- Волонтери стали явищем Громадянського суспільства в Україні.
- Волонтери є мережою, яку складно знищити, бо вона неорганізована. Будь яка координація це добре, єдина організація, єдині "Ответственные за всех волонтеров" - це викликає сміх.
- Забезпечення в Армії зараз покращилось. Та, як тільки, в разі потреби, особовий склад ЗСУ доведуть до 100 відсоткової кількості та проведуть мобілізацію, то волонтери знову замість радарів та комп'ютерів возитимуть труси національними масштабами, міжнародними партіями, ну і консервацію.
- Для наших партнерів з НАТО, міць громадянського суспільства в Україні є запорукою Безпеки в Регіоні.
Ще раз.
МІЦЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ - ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ!
Тому я вдячний організаторам цього Форуму, за його проведення. Це важливо, побачити повний зал волонтерів з усієї України.
Зауваження та побажання:
-Бахвальне. Наступного разу долучайте мене не тільки як спікера.
- Представництво. Багато військових Аташе, радників амбасад зі стратегічних комунікацій та, гадаю, представники центру координації НАТО в Україні, залюбки прийшли б на цей захід.
- Мене глибоко засмучує відсутність іноземних волонтерів та іноземних організацій, що працюють в Україні.
Я дуже вдячний представникам Міністерства Оборони та Генерального штабу, Верховної Ради, та Адміністрації Президента, що прийшли, виступили та вислухали.
Дякую і за адекватність на неадекватну агресію з боку деяких представників волонтерського руху
"Хамство це наш коньок" - лозунг меншості.
Більшість Вас вислухає завжди ввічливо, поставить запитання на грані та, вразі проколу, з'їсть. Дуже інтелігентно.
Але, в разі порозуміння, ми можемо створити таку силу, що переверне суспільний лад, як нашої країни, так і Світу.
Бо ми нова соціальна формація. Війна, революції, та світові виклики зробили нас такими.
Україна міняється, і такі форуми пришвидшують ці зміни.
Особисте прохання: А можно проводити такі заходи не в савковому приміщенні будинку офіцерів. Представники НАТО і сюди прийдуть. Давайте скинимось на конференц Зал.
А загалом, на Форумі япобачив людей, які рятують життя, та формують майбутнє України.
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