Запорожье накрыл смог: люди жалуются на невозможность дышать. Видео

Мирослав Семенюк Общество 16:18, 3.09.2020

Вторые сутки из Запорожья массово поступают сообщения о смоге, который накрыл город.

Как сообщил Telegram-канал "Это Запорожье", Запорожье не видно даже из соседних сел (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях люди жалуются, что в городе трудно дышать.

"Очень-очень сильно воняет серой, дышать невозможно", – пишет пользователь.

По словам других очевидцев, такое происходит не только в Запорожье, но и в 30 км от города, в частности, в Днепрорудном.

Жители уже начали строить версии произошедшего.

"В Энергодаре взорвались химикаты. Все молчат, как обычно", – отметил один из них.

Скрин Instagram
Скрин Instagram
Скрин Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Киев, Днепр, Запорожье и Одесса утонули в пыли.

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