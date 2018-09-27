Кремлёвские решили подлить бензинчику в непростые украино-венгерские отношения...

Сегодня (26 сентября - Ред.) с утра, эта ватная ср*нь усиленно разгоняет по своим и "смежным", прикидывающимся украинскими, СМИ некое инфо-лайно про ввод Украиной дополнительных войск в Закарпатье...

Инфа подаётся в таком духе, что мол "Венгия доигралась", "огромная колона украинских войск" , "много бронетехники и солдат" и т.д. и т.п.....

Хитрож*пая запоребриковая вата прикидывается при этом "другом Украины" и выдаёт себя за "проукраинские силы"...

Дебилы думают таким образом спровоцировать очередной кипиш в информационном поле и "обострить"...

И думают, что этого никто не заметить и не запомнит...

Обращаюсь ко всем СМИ, родом "из Украины": помощь врагу (агресору) в информационном поле, по разным причинам (коммерческая выгода, "стандарты БИ-БИ-СИ", левизна в мозгах или иные сексуальные извращения) них*я не останется незамеченной...

Мы, конечно, не "Миротворец", но... у нас вполне себе хорошая память... и свои принципы...