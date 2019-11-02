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2 ноября • обновлено в 13:29
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Запольский: Донбасс и Луганск для Украины – это д*рьмо

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Финский журналист и писатель Дмитрий Запольский назвал "д*рьмом" возвращение оккупированного Донбасса под контроль украинской власти.

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL, комментируя тезис о завершения войны на Донбассе на условиях российского президента Владимира Путина.

"Путин отдает на каких-то условиях эту территорию, бесконечно торгуясь. Но какая разница, в какой упаковке будет вложено дерьмо: в золотой, бумажной, картонной или в пакетике? В любом случае, Донбасс и Луганск для Украины – это д*рьмо. Это электорат, который будет делать всегда назло, шантажировать Киев, чтобы таким образом получать преференции", – уверен он.

Флешмоб в Луганске

Флешмоб в Луганске

Обозреватель

По мнению Запольского, на оккупированном ныне Донбассе живет пророссийский электорат бывшего президента Виктора Януковича, который выступает "не против Украины или за Украину, они просто сами за себя".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Дмитрий Запольский предрек окончания войны на Донбассе, благодаря высокому рейтингу Владимира Зеленского.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Виктор Янукович
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса война
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Донбасс не вернется в украинское дерьмо.
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