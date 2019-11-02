Финский журналист и писатель Дмитрий Запольский назвал "д*рьмом" возвращение оккупированного Донбасса под контроль украинской власти.

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL, комментируя тезис о завершения войны на Донбассе на условиях российского президента Владимира Путина.

"Путин отдает на каких-то условиях эту территорию, бесконечно торгуясь. Но какая разница, в какой упаковке будет вложено дерьмо: в золотой, бумажной, картонной или в пакетике? В любом случае, Донбасс и Луганск для Украины – это д*рьмо. Это электорат, который будет делать всегда назло, шантажировать Киев, чтобы таким образом получать преференции", – уверен он.

Флешмоб в Луганске Обозреватель

По мнению Запольского, на оккупированном ныне Донбассе живет пророссийский электорат бывшего президента Виктора Януковича, который выступает "не против Украины или за Украину, они просто сами за себя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Дмитрий Запольский предрек окончания войны на Донбассе, благодаря высокому рейтингу Владимира Зеленского.

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