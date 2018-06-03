Заподозрили НЛО: загадочные круги в небе напугали жителей Латвии. Фотофакт

Жители сразу нескольких городов Латвии наблюдали 1 июня необычное явление. Беспокойство у них вызвали загадочные белые круги в небе.

"Такое впечатление, что над Курземе кто-то основательно кружил", — написал житель Лиепаи.

Izskatās, kāds virs Kurzemes pamatīgi riņķojis. pic.twitter.com/m6MlJqhAWQ — Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) 1 июня 2018 г.

В рижском районе Кенгарагс тоже видели странные следы на небе. У некоторых возникло предположение, что их оставило НЛО, однако реалисты сразу же догадались, что речь может идти о военных учениях.

Житель Салдуса сообщил, что это следы от самолета, но при этом он все-таки поинтересовался, связаны ли они с военными учениями или просто какому-то воздушному судну не дали разрешение приземлиться.

Один из пользователей был более категоричен, заявив, что "сейчас над Курземе кружит самолет NATO дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry".

Вскоре тайна была разгадана. Представители латвийской армии опубликовали в Twitter пост, в котором сообщалось о начавшихся в стране военных учениях и о летающих в небе военных самолетах, в том числе иностранных.

Latvijā sācies intensīvs militāro mācību, apmācību un vingrinājumu posms.Tāpēc pa Latvijas autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto militārā tehnika, un arī gaisā diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā lido militārās lidmašīnas,helikopteri!Aicinām izturēties ar sapratni. — NBS (@Latvijas_armija) 1 июня 2018 г.

В настоящее время в Латвии действительно проходят масштабные учения НАТО, в которых задействованы тысячи иностранных военнослужащих. Маневры начались 3 мая и продолжатся до 20 июня, сообщает Sputnik Латвия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии с неба свалилось НЛО.