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Заподозрили НЛО: загадочные круги в небе напугали жителей Латвии. Фотофакт

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Жители сразу нескольких городов Латвии наблюдали 1 июня необычное явление. Беспокойство у них вызвали загадочные белые круги в небе.

"Такое впечатление, что над Курземе кто-то основательно кружил", — написал житель Лиепаи.

В рижском районе Кенгарагс тоже видели странные следы на небе. У некоторых возникло предположение, что их оставило НЛО, однако реалисты сразу же догадались, что речь может идти о военных учениях.

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Житель Салдуса сообщил, что это следы от самолета, но при этом он все-таки поинтересовался, связаны ли они с военными учениями или просто какому-то воздушному судну не дали разрешение приземлиться.

Один из пользователей был более категоричен, заявив, что "сейчас над Курземе кружит самолет NATO дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry".

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Вскоре тайна была разгадана. Представители латвийской армии опубликовали в Twitter пост, в котором сообщалось о начавшихся в стране военных учениях и о летающих в небе военных самолетах, в том числе иностранных.

В настоящее время в Латвии действительно проходят масштабные учения НАТО, в которых задействованы тысячи иностранных военнослужащих. Маневры начались 3 мая и продолжатся до 20 июня, сообщает Sputnik Латвия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии с неба свалилось НЛО.

Место
Латвия
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