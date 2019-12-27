Заплатят сами преступники: в Украине создали фонд помощи жертвам насилия

Кабинет министров Украины создал фонд помощи жертвам насилия, который будет наполняться за счет взысканий с виновных в соответствующих преступлениях.

Об этом в пятницу, 27 декабря, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"Украина присоединяется к признанной мировой практике. В фонд будут поступать средства от штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора", – пояснил он.

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В Украине создали фонд помощи жертвам насилия pro.berdyansk.biz

По данным премьера, только в 2018 году от насилия в Украине пострадали 24 000 человек, и они нуждаются в усиленной защите и помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом законопроект о создании реестра педофилов.

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