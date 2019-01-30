''Заплатили миллионами жизней'': украинцам рассказали, как Москва ломала их историю

Украинская писательница Лариса Ницой написала проникновенный пост о том, как несколько поколений украинцев Москва вынудила забыть свою историю.

В качестве примера она привела отношение современной молодежи к Героям Крут и абсолютное незнание об этой странице истории своего поколения. Мнение о преступных действиях советской власти она изложила на личной странице в Facebook.

Ницой рассказала, что 29 января, в День памяти Героев Крут, оба ее ребенка изъявили желание пойти в школу и на работу в вышиванках. Таким образом они хотели подчеркнуть важность этого дня для себя. Это и побудило писательницу вспомнить о годах своей молодости, в которые школьникам и студентам не давали малейшей возможности проявить патриотизм.

Украина "Прямой"

"В их возрасте я не знала слова "Круты". Не знала подвига под Крутами. Не знала, что эти 300 украинских спартанцев не просто покажут урок мужества для народа, остановив в поле пятитысячную московитско-большевистскую армию, которая перла на Киев. Не знала, что Украина благодаря крутянам (пока они удерживали большевиков на подходах к Киеву) была в те несколько дней признана независимой страной другими странами. Не знала, что были подписаны международные соглашения между независимой Украиной и другими странами, и для тех стран было важно, что украинская власть пребывает не в изгнании, а в своей резиденции, в своей столице", — пишет Ницой.

Она подчеркнула, что в будущем эти международные соглашения помогли Украине восстановить стертую историческую память о том, что она была независима задолго до 1991 года. Однако во времена СССР кремлевское руководство делало все, чтобы украинский народ не узнал правду о величественных подвигах своих предков.

Лариса Ницой Facebook Ларисы Ницой

"Я вообще не знала, что мы были независимы. Я не знала, что наша память вернется. Я не знала, сколькими миллионами украинских жизней мы уже заплатили за нашу память, и еще сколькими заплатим. Я не знала, что тот строй, что у нас был до 1991 года, — на самом деле оккупация. Теперь знаю. Знают мои дети. Знают украинцы и дети украинцев. Мы постоянно идем к украинской Украине. Спасибо, Герои Крут", — трогательно подытожила она свои воспоминания.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев цинично высказался о подвиге Героев Крут. Он назвал его символом поражения Украины и датой унижения, подчеркнув, что Украине якобы нечем гордиться. Такое же мнение он высказал о героической обороне ДАПа "киборгами" и о пленных украинских моряках, которых Россия захватила в Черном море.

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