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''Заплатили миллионами жизней'': украинцам рассказали, как Москва ломала их историю

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская писательница Лариса Ницой написала проникновенный пост о том, как несколько поколений украинцев Москва вынудила забыть свою историю.

В качестве примера она привела отношение современной молодежи к Героям Крут и абсолютное незнание об этой странице истории своего поколения. Мнение о преступных действиях советской власти она изложила на личной странице в Facebook.

Ницой рассказала, что 29 января, в День памяти Героев Крут, оба ее ребенка изъявили желание пойти в школу и на работу в вышиванках. Таким образом они хотели подчеркнуть важность этого дня для себя. Это и побудило писательницу вспомнить о годах своей молодости, в которые школьникам и студентам не давали малейшей возможности проявить патриотизм.

Украина

Украина

"Прямой"

"В их возрасте я не знала слова "Круты". Не знала подвига под Крутами. Не знала, что эти 300 украинских спартанцев не просто покажут урок мужества для народа, остановив в поле пятитысячную московитско-большевистскую армию, которая перла на Киев. Не знала, что Украина благодаря крутянам (пока они удерживали большевиков на подходах к Киеву) была в те несколько дней признана независимой страной другими странами. Не знала, что были подписаны международные соглашения между независимой Украиной и другими странами, и для тех стран было важно, что украинская власть пребывает не в изгнании, а в своей резиденции, в своей столице", — пишет Ницой.

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Она подчеркнула, что в будущем эти международные соглашения помогли Украине восстановить стертую историческую память о том, что она была независима задолго до 1991 года. Однако во времена СССР кремлевское руководство делало все, чтобы украинский народ не узнал правду о величественных подвигах своих предков.

Лариса Ницой

Лариса Ницой

Facebook Ларисы Ницой

"Я вообще не знала, что мы были независимы. Я не знала, что наша память вернется. Я не знала, сколькими миллионами украинских жизней мы уже заплатили за нашу память, и еще сколькими заплатим. Я не знала, что тот строй, что у нас был до 1991 года, — на самом деле оккупация. Теперь знаю. Знают мои дети. Знают украинцы и дети украинцев. Мы постоянно идем к украинской Украине. Спасибо, Герои Крут", — трогательно подытожила она свои воспоминания.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев цинично высказался о подвиге Героев Крут. Он назвал его символом поражения Украины и датой унижения, подчеркнув, что Украине якобы нечем гордиться. Такое же мнение он высказал о героической обороне ДАПа "киборгами" и о пленных украинских моряках, которых Россия захватила в Черном море.

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Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Тег
СССР
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Для тебя нацистка будет много нового в аду)))
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Подвиг это когда умирают за что-то. Здесь люди погибли просто так. И в чем подвиг? И кстати, когда и кто признал Украину независимым государством? Ее еще тогда не было.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какая история?)))))) Ваша история это кравчук кучма и ющенко)))))))
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