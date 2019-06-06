"Заплатили $2,5 млн": всплыл скандальный факт о руководителе теневого штаба Зеленского

Глава теневого штаба шестого президента Украины Владимира Зеленского Илья Павлюк проходил потерпевшим в деле о похищении членами одной из бандитских группировок, которая действовала в Украине.

Как стало известно OBOZREVATEL, преступление было совершено еще в 2011 году.

Павлюк был похищен 4 октября прямо из подъезда своего дома в центре Киева на ул. Липская. Несмотря на охрану бизнесмена, преступникам удалось схватить мжучину и приставив пистолет к голове усадить в машину и увезти в неизвестном направлении.

Жена Павлюка тут же обратилась в милицию с заявлением о похищении, по всему городу был объявлен план "Перехват", а дело поступило на личный контроль тогдашнего министра МВД Анатолия Могилева.

Похищение Иллюстрация

На следующий день преступники вышли на связь и потребовали $2,5 млн за освобождение бизнесмена. Семья согласилась выплатить деньги, а правоохранители стали готовиться к задержанию преступников. Но операция по задержанию провалилась, а деньги оказались у похитителей.

Столь идеальное похищение стало наталкивать на версию об инсценировке самим Павлюком. Но после того, как бизнесмен вышел на связь в тот же день, милиция забрала его в состоянии шока и сильно измученного. Версия об инсценировке отпала.

Тем более, что буквально три дня спустя, 8 октября, правоохранителям удалось выйти на одного из подозреваемых в похищении, некоего известного в криминальных кругах преступника по кличке "Казах". Бандит не долго прятал деньги, полученные за выкуп, и с набитой сумкой поехал в автосалон покупать джип Mercedes за $150 тыс. В результате слежки вскоре все преступники были задержаны и дали показания.

Однако правоохранители так и не проверили законность происхождения собранных за один день $2,5 млн семьей Павлюка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно журналисты рассекретили роль Ильи Павлюка в Зе-команде. Согласно расследованию,он отвечает за координацию и финансы региональных представителей команды Зе, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником

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