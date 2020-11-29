Западные регионы Украины завалило снегом: опубликованы фото

Мирослав Семенюк Общество 17:03, 29.11.2020 Обновлено: 17:07, 29.11.2020

На выходных, 28-29 ноября, на западе Украины выпал обильный снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, первым снегом замело Ривненскую, Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, в соцсетях появились снимки заснеженных Сарн, Ривне, Львова, Луцка и Ужгорода.

Первый снег на метеостанции в Сарнах
Facebook Igor Klubuk
В городе Сарны выпал первый снег
Facebook Igor Klubuk
Снег в Сарнах выпал 29 ноября
Facebook Igor Klubuk
Сарны завалило снегом
Facebook Igor Klubuk
Снег в Ривненской области
Facebook Igor Klubuk
Снег выпал в Ривне
Instagram @yurakomar99
Первый снег во Львове
Instagram @lviv.roman.panas
Луцк накрыло снегом
Facebook Ілля Сай
Жители Луцка делятся фото первого снега
Facebook Ілля Сай
Снег в Луцке выпал 28 ноября
Facebook Ілля Сай
Ужгород заснежило
Facebook Сергей Денисенко
На Закарпатье мокрый снег
Facebook Сергей Денисенко
Первый снег в Ужгороде
Facebook Сергей Денисенко

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в декабре погода будет не слишком холодной.

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