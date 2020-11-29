Западные регионы Украины завалило снегом: опубликованы фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
6,9 т.
Появились снимки заснеженных Сарн, Ривне, Львова, Луцка и Ужгорода

На выходных, 28-29 ноября, на западе Украины выпал обильный снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, первым снегом замело Ривненскую, Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, в соцсетях появились снимки заснеженных Сарн, Ривне, Львова, Луцка и Ужгорода.

Первый снег на метеостанции в Сарнах
В городе Сарны выпал первый снег
Снег в Сарнах выпал 29 ноября
Сарны завалило снегом
Снег в Ривненской области
Снег выпал в Ривне
Первый снег во Львове
Луцк накрыло снегом
Жители Луцка делятся фото первого снега
Снег в Луцке выпал 28 ноября
Ужгород заснежило
На Закарпатье мокрый снег
Первый снег в Ужгороде

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в декабре погода будет не слишком холодной.

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