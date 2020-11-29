Западные регионы Украины завалило снегом: опубликованы фото

На выходных, 28-29 ноября, на западе Украины выпал обильный снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, первым снегом замело Ривненскую, Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, в соцсетях появились снимки заснеженных Сарн, Ривне, Львова, Луцка и Ужгорода.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в декабре погода будет не слишком холодной.