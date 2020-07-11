Иллюстрация: наводнения на западе Украины (источник: Арсен Аваков в Twitter). Арсен Аваков в Twitter

В западных областях Украины в ближайшее время ожидаются ливни, которые могут привести к очередным потопам.

Штормовое предупреждение Украинский гидрометцентр опубликовал вечером в субботу, 11 июля, на странице в Facebook.

Подъемы воды ожидаются:

вечером 11 июля и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) – на 0,3-1,3 м;

12 июля на реках Закарпатья – на 0,3-1,0 м;

12-13 июля на реках бассейнов Прута i Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) – на 0,2 - 0,7 м.

В горных районах существует угроза схода селевых потоков. В местах прохождения сильных ливней возможны:

формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест;

на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м;

на фоне повышенной водности на р. Стрвьяж вблизи с. Луки (Самборский р-н, Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

Западная Украина оказалась под угрозой потопов: опубликован прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом на выходных синоптики прогнозируют в Украине теплую и комфортную погоду, местами с дождями.