Запад Украины засыпало первым снегом. Фото и видео

В среду, 14 октября, запад Украины засыпало первым снегом. Осадки выпали в Карпатах и во Львовской области.

Об этом сообщили на странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook. Соответствующие фото и видео также опубликовали очевидцы в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что температура воздуха в Карпатах опустилась до -4 градусов. Зима пришла в поселок Славское Львовской области.

"По состоянию на 8:25 14.10.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер западный 19-20 м/с. Температура воздуха -4° С", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине этой недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться. Синоптики предупредили о дождях, возможен даже снег