В Львовской области в ночь на 4 декабря произошло землетрясение магнитудой 2 бала по шкале Рихтера.

В частности, колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, что между городами Радехов и Броды. Об этом сообщил в Facebook департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

По шкале интенсивности MSK-64 землетрясение относится к "неощутимым", то есть интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей и сотрясения земли зарегистрировали только сейсмографы.

Запад Украины всколыхнуло землетрясение Илюстрация

Также отмечается, что данных о повреждениях или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик на Львовщине Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера сообщил, что в Украине регионами, наиболее подверженными землетрясениям, являются юго-западные области и Крым.

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