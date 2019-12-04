В Львовской области в ночь на 4 декабря произошло землетрясение магнитудой 2 бала по шкале Рихтера.
В частности, колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, что между городами Радехов и Броды. Об этом сообщил в Facebook департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
По шкале интенсивности MSK-64 землетрясение относится к "неощутимым", то есть интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей и сотрясения земли зарегистрировали только сейсмографы.
Запад Украины всколыхнуло землетрясение
Илюстрация
Также отмечается, что данных о повреждениях или разрушениях в результате землетрясения не поступало.
Колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик на Львовщине
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера сообщил, что в Украине регионами, наиболее подверженными землетрясениям, являются юго-западные области и Крым.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Землетрясение в Украине" на OBOZREVATEL.