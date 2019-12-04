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4 декабря • обновлено в 13:36
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Запад Украины всколыхнуло землетрясение

2.3т
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В Львовской области в ночь на 4 декабря произошло землетрясение магнитудой 2 бала по шкале Рихтера.

В частности, колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, что между городами Радехов и Броды. Об этом сообщил в Facebook департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

По шкале интенсивности MSK-64 землетрясение относится к "неощутимым", то есть интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей и сотрясения земли зарегистрировали только сейсмографы.

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Запад Украины всколыхнуло землетрясение

Запад Украины всколыхнуло землетрясение

Илюстрация

Также отмечается, что данных о повреждениях или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик на Львовщине

Колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик на Львовщине

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера сообщил, что в Украине регионами, наиболее подверженными землетрясениям, являются юго-западные области и Крым.

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Автор
Марта Рок
Тема
Землетрясение в Украине
Место
Украина Львов
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