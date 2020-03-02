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2 марта • обновлено в 11:23
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Запад Украины накроет снежный шторм: объявлен третий уровень опасности

1.3т
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В Карпатах в понедельник, 2 марта, ожидается сильная снеголавинная опасность, которой присвоен третий уровень.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Также на Прикарпатье и на Закарпатье ожидается сильный ветер – до 25-30 м/с.

"2 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Запад Украины накроет снежный шторм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, каким будет март-2020 в Украине.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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