Запад продолжит заливать: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 28 июня, дожди на западе Украины не прекратятся. Ливни с грозами также прогнозируют в северных и центральных областях.

При этом на остальной территории страны будет жарко и солнечно, передает Укргидрометцентр. Столбик термометра покажет отметку +33 градуса.

Теплее всего будет на юге Украины. Температура воздуха днем от +28 до +33 градусов, ночью – от +17 до +22. Без осадков.

Погода в Украине 28 июня

Солнце покажется также жителям восточных областей. Там воздух днем прогреется максимум до +19 градусов, ночью похолодает до +16.

На севере и в центре Украины 28 июня прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха от +27 до +30 днем, ночью от +15 до +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако высокие температуры будут прерываться волнами холода.