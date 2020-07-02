Запад и юг Украины накроет шторм: спасатели предупредили об опасных участках

Синоптики сделали штормовое предупреждение в некоторых регионах Украины на четверг, 2 июля.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности – желтый.

В то же время ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на реке Днестр в створе поста с. Маяки (Беляевский район Одесской области).

Возможно затопление участка трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськи, г. Беляевка (Одесская область).

На реках бассейна Припяти также ожидаются подъемы уровней воды, возможно затопление приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах реки Припять в Ратневском районе и реки Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

При этом в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL 1 июля в восточных и южных регионах Украины объявляли штормовое предупреждение из-за шквального ветра.