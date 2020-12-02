Мир готовится делать прививки от COVID-19. Мы разобрались, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит

Спустя год после начала пандемии коронавируса мир оказался на пороге массовой вакцинации от смертельной болезни. В конце ноября появилась информация, что вакцину начали распространять в Европе и США. Ожидается, что старт массовым прививкам могут дать еще до рождественско-новогодних праздников.

Когда же вакцина появится в Украине и как будет происходить процесс защиты населения от COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что говорит Минздрав?

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в 2021 году вакцинировать планируют более 20 миллионов украинцев

В рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин COVAX Украина бесплатно получит 8 миллионов доз. Но этот случай предусматривает двойное введение дозы, поэтому прививку смогут сделать 4 миллионам человек

Для еще 16 миллионов граждан вакцину закупят за деньги государственного бюджета

В целом планируют потратить 2,6 млрд грн. Еще в качестве финансовой помощи власть планирует привлечь $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $50-75 млн – от Всемирного банка

В первую очередь планируют сделать прививки медикам, военным, работникам социальной сферы и людям старше 60 лет с соматическими заболеваниями (около 7 млн человек), которые приводят к летальному исходу в случае заболевания коронавирусом

Вакцина. Иллюстрация.

Когда же вакцинацию начнут в Украине?

Наиболее уязвимые группы населения могут получить доступ к вакцине уже в начале 2021 года

Но более широкий процесс вакцинации ожидается примерно с лета

Чтобы быстрее получить доступ к вакцинам, Украине нужно присоединиться к мировым испытаниям лекарств

По мнению депутата от партии "Голос" и члена комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольги Стефанишиной, Украина получит быстрый доступ к вакцинации только если присоединится к испытаниям, которые проходят сейчас во всем мире. В четверг, 3 декабря, депутаты планируют голосовать за соответствующий законопроект.

"Сейчас этот процесс занимает по 5 месяцев, и если закон пройдет в парламенте – он сократится до 5 дней. Дополнительно Украина присоединилась к инициативе COVAX, которая должна предоставить нам ряд вакцин. Вполне реально, что уже в начале следующего года сможем получить вакцину для наиболее уязвимых групп населения. Это медики, педагоги, люди, которые имеют проблемы со здоровьем и пожилые", – подтвердила депутат OBOZREVATEL.

Ольга Стефанишина. Facebook Ольги Стефанишиной

Правда, глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт еще две недели назад омтетил, что процесс вакцинации в Украине может начаться во второй половине 2021 года. Мол, каждая страна будет получать вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. ВОЗ считает такое распределение "справедливым", чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании в целом. Прививать будут взрослых с высоким риском, пожилых и людей с отдельными болезнями.

Вакцины на всех и сразу не хватит. Украина должна договариваться

Украинский биолог и генетик из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Оксана Пивень подтвердила OBOZREVATEL, что вакцинация в условиях пандемии всегда происходит "равномерно".

По ее словам, Украине уже сейчас стоит договариваться с компаниями о поставках вакцины. Коротко о важном:

Все население разделяют на волны – первая, вторая, третья и четвертая. В первую входят медики, учителя, социальные работники, полиция, спасатели . Люди, у которых много социальных контактов

Даже крупные фармацевтические компании не смогут так быстро обеспечить вакцинами все человечество, поэтому украинской власти следовало бы подать заявку на поставку вакцин от других компаний , которые успешно заканчивают третью фазу испытаний

Каждый месяц кто-то говорит, что переходит на третью стадию [испытаний вакцины]. В скором времени на рынке появится также китайская вакцина

В следующем году на рынке будет с десяток рабочих препаратов от коронавируса. Вопрос только в мощностях производства, смогут ли эти компании изготавливать их в больших объемах. Однако каждая из них может перекрыть частичную потребность каждой из стран

Оксана Пивень. Сайт НАН Украины

Можно ли будет купить вакцину в аптеке?

Если вакцины в Украину будут поставлять частные фармацевтические компании, то ее, теоретически, можно будет купить за свой счет

По предварительным данным, цена вакцины может колебаться в пределах 20-50 долларов за дозу

Правда, депутат Стефанишина заверила, что Минздрав пока не ведет переговоров с мировыми производителями вакцин о завозе препарата в Украину на коммерческой основе.

Есть шанс, что вакцину можно будет купить за свой счет в аптеках.

По оценке ведущих эпидемиологов Украины и главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академика НАНУ Сергея Комиссаренко, вакцинацию от коронавируса всех желающих в стране можно будет завершить до конца 2021-го года.

А тем временем в мире: