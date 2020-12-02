Мир готовится делать прививки от COVID-19. Мы разобрались, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит
Спустя год после начала пандемии коронавируса мир оказался на пороге массовой вакцинации от смертельной болезни. В конце ноября появилась информация, что вакцину начали распространять в Европе и США. Ожидается, что старт массовым прививкам могут дать еще до рождественско-новогодних праздников.
Когда же вакцина появится в Украине и как будет происходить процесс защиты населения от COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.
Что говорит Минздрав?
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в 2021 году вакцинировать планируют более 20 миллионов украинцев
В рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин COVAX Украина бесплатно получит 8 миллионов доз. Но этот случай предусматривает двойное введение дозы, поэтому прививку смогут сделать 4 миллионам человек
Для еще 16 миллионов граждан вакцину закупят за деньги государственного бюджета
В целом планируют потратить 2,6 млрд грн. Еще в качестве финансовой помощи власть планирует привлечь $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $50-75 млн – от Всемирного банка
В первую очередь планируют сделать прививки медикам, военным, работникам социальной сферы и людям старше 60 лет с соматическими заболеваниями (около 7 млн человек), которые приводят к летальному исходу в случае заболевания коронавирусом
Когда же вакцинацию начнут в Украине?
Наиболее уязвимые группы населения могут получить доступ к вакцине уже в начале 2021 года
Но более широкий процесс вакцинации ожидается примерно с лета
Чтобы быстрее получить доступ к вакцинам, Украине нужно присоединиться к мировым испытаниям лекарств
По мнению депутата от партии "Голос" и члена комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольги Стефанишиной, Украина получит быстрый доступ к вакцинации только если присоединится к испытаниям, которые проходят сейчас во всем мире. В четверг, 3 декабря, депутаты планируют голосовать за соответствующий законопроект.
"Сейчас этот процесс занимает по 5 месяцев, и если закон пройдет в парламенте – он сократится до 5 дней. Дополнительно Украина присоединилась к инициативе COVAX, которая должна предоставить нам ряд вакцин. Вполне реально, что уже в начале следующего года сможем получить вакцину для наиболее уязвимых групп населения. Это медики, педагоги, люди, которые имеют проблемы со здоровьем и пожилые", – подтвердила депутат OBOZREVATEL.
Правда, глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт еще две недели назад омтетил, что процесс вакцинации в Украине может начаться во второй половине 2021 года. Мол, каждая страна будет получать вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. ВОЗ считает такое распределение "справедливым", чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании в целом. Прививать будут взрослых с высоким риском, пожилых и людей с отдельными болезнями.
Вакцины на всех и сразу не хватит. Украина должна договариваться
Украинский биолог и генетик из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Оксана Пивень подтвердила OBOZREVATEL, что вакцинация в условиях пандемии всегда происходит "равномерно".
По ее словам, Украине уже сейчас стоит договариваться с компаниями о поставках вакцины. Коротко о важном:
Все население разделяют на волны – первая, вторая, третья и четвертая. В первую входят медики, учителя, социальные работники, полиция, спасатели. Люди, у которых много социальных контактов
Даже крупные фармацевтические компании не смогут так быстро обеспечить вакцинами все человечество, поэтому украинской власти следовало бы подать заявку на поставку вакцин от других компаний, которые успешно заканчивают третью фазу испытаний
Каждый месяц кто-то говорит, что переходит на третью стадию [испытаний вакцины]. В скором времени на рынке появится также китайская вакцина
В следующем году на рынке будет с десяток рабочих препаратов от коронавируса. Вопрос только в мощностях производства, смогут ли эти компании изготавливать их в больших объемах. Однако каждая из них может перекрыть частичную потребность каждой из стран
Можно ли будет купить вакцину в аптеке?
Если вакцины в Украину будут поставлять частные фармацевтические компании, то ее, теоретически, можно будет купить за свой счет
По предварительным данным, цена вакцины может колебаться в пределах 20-50 долларов за дозу
Правда, депутат Стефанишина заверила, что Минздрав пока не ведет переговоров с мировыми производителями вакцин о завозе препарата в Украину на коммерческой основе.
По оценке ведущих эпидемиологов Украины и главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академика НАНУ Сергея Комиссаренко, вакцинацию от коронавируса всех желающих в стране можно будет завершить до конца 2021-го года.
А тем временем в мире:
Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило, что получило официальные заявки о выдаче экстренного разрешения на вакцину против COVID-19 от немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.
Фармацевтическая компания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы болезни и вовсе 100%.
В Италии заявили о том, что план вакцинации населения страны против коронавируса готов, и 202 миллиона доз вакцины будут доступны уже с первого квартала 2021 года.