Занусси: поляки признают свою вину перед украинцами и евреями

Польская нация признает свою вину перед украинским и еврейским народами за события времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил польский режиссер Кшиштоф Занусси в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. Он уверил, что их нация действительно признает свою вину перед евреями и соседними народами.

"Мне кажется, что ничто другое не очищает в такой степени сознание людей, как признание вины. Мы эту вину признаем. И не только в отношении к еврейской части нашего населения, но также по отношению к нашим соседям, среди которых были также и украинцы", – заявил он.

Также он вспомнил о скандальной статье президента России Владимира Путина о Второй мировой Войне. По мнению Занусси, если он занимается переписыванием истории, то в РФ что-то не в порядке.

"Статья Путина нас чем напугала? Напугала тем, что если президент такой супердержавы занимается таким странным видом истории, значит, что-то там не в порядке в стране. Иначе такой инициативы я бы не ожидал. Если в такой момент кто-то начинает переписывать историю, это для меня оставляет впечатление, что что-то не в порядке со страной, если ее президент занимается такими вещами", – добавил Занусси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в статье Путина о Второй мировой войне нашли неприкрытую угрозу Европе.