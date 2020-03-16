Президент Владимир Зеленский в программе "Свобода слова" на ICTV рассказал о главных вызовах пандемии коронавируса COVID-19 для Украины, о введении карантина и ограничений, касающиеся украинцев, и как это повлияет на нашу жизнь.

Самое главное из заявлений президента собрал OBOZREVATEL

Зеленский считает, что ситуация с коронавирусом на данный момент "хорошая".

21 марта в Украину прибудет миллион быстрых тестов.

Украина должна закрыть все, что может закрыть, метро – приоритет. На работу можно добираться на общественном транспорте либо пешком.

Приоритет: сначала жизнь людей – потом работа.

Если Кернес будет нарушать закон и не закроет метро – его ждет уголовная ответственность.

Вместе с ритейлерами разрабатывается структура доставки важных товаров людям, которым нужна помощь.

Если нужно будет ввести чрезвычайное положение – чрезвычайное положение введут.

Ситуация с коронавирусом в Украине

"У нас ситуация по сравнению с другими странами хорошая – если я могу сказать о коронавирусе хорошие слова", – отметил Зеленский

По словам президента, в Черновицкой области зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом, все инфицированные находятся в больницах. К сожалению, в Житомирской области в результате коронавируса умерла пожилая женщина.

Тест на коронавирус

Кроме того, два случая заболевания выявлено в Киеве, обоих человек госпитализированы.

Зеленский напомнил, что, кроме офиса президента, создан координационные советы по противодействию распространению коронавируса при Министерстве здравоохранения и премьер-министре.

В субботу в Украину прибудет миллион экспресс-тестов

"Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма – он нам помог, профинансировав 80 млн долларов. И благодаря ему и господину Ярославскому – тоже хотим его поблагодарить – в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украине", – сказал украинский глава.

Президент подчеркнул, что все экспресс-тесты будут направлены в больницы, и в первую очередь – на передовую на Донбасс к военным.

Экспресс-тесты на коронавирус

Закрытие метро и ограничения работы общественного транспорта

"Мы должны не ждать количества увеличение заболеваний, поэтому мы должны закрыть все, что мы сможем где есть большое скопление людей и метрополитен – это приоритет. Как президент, я хочу, чтобы все были дома, это лучший вариант борьбы с коронавирусом. Но если мы едем куда-то, пожалуйста, маршрутки, такси, троллейбусе и трамваи. Там мы также ввели ограничения: в маршрутках по 10 человек, в троллейбусах, автобусах и трамваях – по 20 человек в одном вагоне. Других вариантов нет, еще можно пешком", – заявил Зеленский.

Метро Киев "РБК-Украина"

Отдельно президент обсудил с бизнесом возможность развозки своих сотрудников.

За отказ соблюдать правила карантина – уголовная ответственность

В том случае, если главы городов отказывают следовать закону, их ждет уголовная ответственность. Так Владимир Зеленский отреагировал на отказ мэра Харькова Геннадия Кернеса закрыть работу метрополитена в городе.

"Во-первых, я очень люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр (Геннадий Кернес - ред.). Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, каждая, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет, это будет полностью его сейчас ответственность. А еще, с другой стороны, скажу откровенно, если он будет ..., очень осторожно, нарушать закон, то его лично ждет уголовная ответственность", – заявил президент.

Геннадий Кернес

Помощь бизнесу

"Будет несколько структурных программ по поводу кредитных каникул, которые мы разрабатываем вместе с Минфином и правительством в целом", – говорил украинский голова.

Черезвычайное положение

"Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сегодня сказал, что 15 дней всем запрещено выходить на улицы. Пока мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение (по всей стране. – Ред.)", – сообщил Зеленский.

Маски в Украине

Потребности больниц

Украинским больницам срочно нужны 500 карет скорой помощи, и во время встречи с представителями крупного бизнеса была достигнута договоренность о создании специального фонда для поддержки медицинской сферы.

"По решению структурных проблем, по "скорых". Нам сейчас срочно нужно 500 "скорых". Это количество, которой не хватает для наших больниц. Мы говорили об отдельных средства. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится на лекарства, на много разных лекарственных средств где 12-13 миллиардов гривен. Нам нужна их помощь", – сказал президент Украины.

Как действовать украинцам во время карантина

"Я советую оставаться дома, это лучший выход. Если вы почувствуете недомогание, срочно обращайтесь к врачу. И мне кажется, что из-за работы, мы часто не находим времени на простую беседу для общения с нашими детьми и родными, будьте дома, читайте книги и смотрите кино. А для молодых людей, вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом", – подчеркнул Зеленский.

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