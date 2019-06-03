"Замять не выйдет!" Зеленский отреагировал на смерть мальчика, убитого полицейскими

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили 5-летнего ребенка, будут наказаны по всей строгости закона.

Об этом он написал в Facebook, заявив, что те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.

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