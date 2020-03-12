Заморозки и снегопады в мае! Метеоролог озвучила аномальный прогноз по Украине

Погода весной 2020 года в значительной степени зависит от Арктического циклона, поэтому в Украине следует ожидать похолодания, вплоть до заморозков и снегопадов даже в мае.

Об этом рассказала географ-метеоролог Вера Балабух в интервью УНИАН. По ее словам, если разрушение арктического вихря будет происходить постепенно, возможны кратковременные похолодания.

"А резкое разрушение вихря может вызвать более интенсивное и длительное вторжение арктического воздуха. Поэтому заморозки и снегопады вероятны не только в марте-апреле, а также в мае", – подчеркнула Балабух.

В Украине следует ожидать заморозков pixabay.com

Она добавила, что прошедший январь оказался самым теплым на планете за весь период инструментальных наблюдений за погодой. Причина аномально теплой зимы – интенсивная циклоническая деятельность на севере Атлантики.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал аномальный прогноз на лето 2020 году в Украине.

Ранее стало известно, что средняя месячная температура в марте 2020 ожидается на уровне от 1 до 7 градусов.

Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич заверил, что аномальное весеннее тепло пойдет на спад, уже 15 марта опустившись к привычной для этой даты температуры.

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