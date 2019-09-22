Заморозки и шквалы: синоптики предупредили о приближении бури в Украине

В воскресенье, 22 сентября, в Украине ожидается буря и заморозки в некоторых регионах.
Об ухудшении погодных условий предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что по всей Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).
Синоптики предупредили о буре в Украине
khersonline.net
Ночью 22 сентября в Карпатах и на Луганщине ожидаются заморозки 0-3° (ІІ уровень опасности). 23 сентября такая погода ожидается и на севере Левобережья (І уровень опасности).
22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Аналогичная ситуация и в самом Киеве.
На Украину надвигается буря
Скриншот
Как сообщалось OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что 22 сентября в Украине будет переменчивая погода – 12-23°, в некоторых регионах ожидается дождь.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.