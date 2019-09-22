Заморозки и шквалы: синоптики предупредили о приближении бури в Украине

В воскресенье, 22 сентября, в Украине ожидается буря и заморозки в некоторых регионах.

Об ухудшении погодных условий предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по всей Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Синоптики предупредили о буре в Украине khersonline.net

Ночью 22 сентября в Карпатах и на Луганщине ожидаются заморозки 0-3° (ІІ уровень опасности). 23 сентября такая погода ожидается и на севере Левобережья (І уровень опасности).

22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Аналогичная ситуация и в самом Киеве.

На Украину надвигается буря Скриншот

Как сообщалось OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что 22 сентября в Украине будет переменчивая погода – 12-23°, в некоторых регионах ожидается дождь.

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