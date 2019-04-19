Заморозки и грозы: синоптики уточнили прогноз на выходные по Украине 

В выходные дни, 20-21 апреля, в Украине прогнозируется прохладная погода, в некоторых регионах - ночные заморозки до -5 градусов.

Согласно данным Укргидрометцентра, атмосферный фронт принесет дожди с грозами в западные области.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, восточных, большинстве западных, Сумской, Житомирской и Днепропетровской областях заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 11-16° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться, с 22 апреля в Украине потеплеет до +22 градусов.

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