В среду, 15 апреля, погода в Украине будет холодной и с заморозками, но без осадков в большинстве регионов.

Кроме того, по всей стране ожидается штормовой ветер, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. В этой связи она призвала людей оставаться дома и не открывать окна (из-за пожаров в Чернобыльской зоне).

"Завтра, 15 апреля, повсюду в Украине направление ветра – с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений. Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток. Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и районах. А уже завтра днем ​​в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди", – написала Диденко.

Погода в Украине blackseatv

Что касается температуры воздуха, то она, по словам синоптика, будет низкой. Так, в западных, северных и большинстве центральных областей Украины даже ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов. На юге и востоке ночью будет не более 1...+5.

Однако уже днем в Украине снова начнет теплеть: столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов.

В Киеве 15 апреля осадки маловероятны, поскольку фронт уже будет далеко. Ближайшей ночью в столице также будут заморозки (1-3 градуса), но днем ​​в среду снова потеплеет до +8...+10 градусов. Что касается ветра, то он будет северо-западным.

Диденко отметила, что перепады температур в Украине связаны с тем, что ее территорию сейчас пересекает атмосферный фронт. Именно поэтому перед ним фиксируется +15...+19, а позади него +3...+6.

Такая тенденция сохранится до конца недели. Так, 16-17 апреля в Украине снова потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер. А 18 апреля и на Пасху снова вернется похолодание.

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