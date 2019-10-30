Заморозки и дожди: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

В среду, 30 октября, в Украину с севера Европы продолжит поступать холодный и в основном сухой воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на юге 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, в южной части и Донецкой области 9-13°.

Заморозки в Украине Иллюстрация

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

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