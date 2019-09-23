Заморозки и дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В понедельник, 23 сентября, в Украине ожидается сухая и прохладная погода, дождей практически не предвидится.

Небольшие осадки пройдут лишь ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях страны. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Теплее всего будет в западных и южных регионах. Дневная температура составит +19+21, ночью +5+7. На Юге столбик термометра максимально поднимется до +24, ночью +10.

На Востоке, Севере и Центре страны ожидается в среднем +13+15 градусов. Ночью похолодает до +5+7.

В Киеве сегодня будет пасмурно, без осадков. По прогнозу синоптиков, днем будет +15+17, ночью +6+8.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале новой недели, с 23 сентября в Украине ожидается похолодание, ночные заморозки и сухая погода.

Ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в средине месяца выпадет снег.

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