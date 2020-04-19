Заморозки и дождь: появился прогноз погоды на неделю в Украине

Погода в Украине в начале следующей недели, с 20 апреля, существенно ухудшится – ожидаются сильные ночные заморозки в воздухе и на почве.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В то же время, ближе к концу недели погода улучшится – уже в пятницу, 24 апреля, в нескольких областях прогнозируется до +19°С.

В частности, в понедельник, 20 апреля, ожидаются умеренные дожди на юге, востоке и на всей территории Днепропетровщины. В западной части страны без осадков. На остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью в северных, западных (кроме Закарпатья) и в Винницкой областях заморозки в воздухе 0-5°С, на остальной территории температура +1 ..+6°С тепла. В центральных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°С. Температура днем +8..+13°С тепла.

Во вторник и среду (21 и 22 апреля) температура ночью +1..+6°С, днем +7..+13°С, на поверхности почвы, кроме северных и восточных областей, заморозки 0-3°С. На севере и востоке небольшой дождь.

В четверг, 23 апреля, температура воздуха ночью +1..+6°С тепла, днем +8..+14°С, на юге страны и Закарпатье до +17°С. Осадков не ожидается.

В пятницу, 24 апреля, температура по всей территории Украины ночью +2..+ 6°С. Днем – на востоке +11..+15°С, на западе и юге страны до +19°С. Осадков не прогнозируется.

Вместе с тем, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная опасность схода снежных лавин. 19 и 20 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в связи с оттепелью возможен сход лавин.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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