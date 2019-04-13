Заморозки, грозы и туман: на Украину надвигается ухудшение погоды

В Украине в субботу, 13 апреля, ожидается как умеренно-теплая, но дождливая погода, так и достаточно прохладная и сухая в отдельных регионах.

В южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, кое-где – грозой, ночью и утром местами туман; температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории без существенных осадков, температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла.

Погода в Украине

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что выходные, 13 и 14 апреля, в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге воздух будет теплее.

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