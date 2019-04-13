|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Заморозки, грозы и туман: на Украину надвигается ухудшение погоды

803Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 13 апреля, ожидается как умеренно-теплая, но дождливая погода, так и достаточно прохладная и сухая в отдельных регионах.

В южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, кое-где – грозой, ночью и утром местами туман; температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории без существенных осадков, температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла.

Новости
Дожди и похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

Погода в Украине

Погода в Украине

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

Заморозки, грозы и туман: на Украину надвигается ухудшение погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что выходные, 13 и 14 апреля, в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге воздух будет теплее.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения