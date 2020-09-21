Заморозки до 5 градусов и без осадков: синоптики дали прогноз по Украине на вторник

Погода в Украине во вторник, 22 сентября, будет сухой, малооблачной. Днем ожидается тепло, но ночью возможны заморозки.

Ветер в целом по стране будет южным, 3-8 м/с, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью прогреется всего до 3-8 тепла, в восточных областях на поверхности грунта ожидаются заморозки от 0 до -5.

Днем синоптики прогнозируют 21-26 градусов тепла, на побережье морей прохладнее – от +10 до +15.

В Киеве 22 сентября осадков не ожидается, ветер будет также южным 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 8 тепла, днем +23+25.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, к воскресенью, 27 сентября, синоптики спрогнозировали дожди в Украине.