Синоптики – о погоде на осень в Украине: заморозки и три бабьих лета

Похолодание в Украине будет непродолжительным. Страна все еще находится в периоде метеорологического лета. Уже на следующей неделе температура воздуха снова начнет повышаться и к концу сентября достигнет практически летних значений.

Засушливый первый месяц осени стал проблемой для аграриев, не исключено, что озимые придется сеять в начале октября. Впереди у Украины еще, как минимум, три бабьих лета.

Подробнее о том, какой будет погода в ближайшие недели, читайте в материале OBOZREVATEL.

Лето продолжается

Синоптик Татьяна Адаменко рассказала OBOZREVATEL, что в Украине начался период интенсивного похолодания за счет перемещения через территорию страны холодного атмосферного фронта с Арктики. Именно с ним были связаны заморозки, которые наблюдались в ночь с 17 на 18 сентября в западных и северных областях страны.

18 сентября будет самым холодным в течение этого периода похолодания. "Днем по всей территории Украины температура воздуха составит всего 12-15 градусов выше нуля, на северо-западе, возможно, всего 10 градусов", – уточнила синоптик.

"Дальше мы будем пребывать в периоде прохладной погоды до 22 сентября, а затем начнется постепенное повышение температуры до 20-25 градусов, на юге – до 27 градусов выше нуля к 27 сентября", – добавила Адаменко.

По ее словам, "пока мы находимся в периоде метеорологического лета". Вместе с тем она обратила внимание на практически полное отсутствие дождей, что неблагоприятно для сельского хозяйства, до конца сентября в этом смысле ожидается "печальная картина". "По крайней мере, в ближайшие 10 дней осадков, которые можно назвать нормальными, не предвидится", – сказала синоптик.

"Сейчас мы находимся в середине оптимальных климатических сроков посева озимых культур. Но так как почва сухая, сеять в такую почву нецелесообразно. Поэтому у нас идет задержка посева. Но, учитывая, что мы в глобальном потеплении, осенний период у нас все теплее и теплее, зима все мягче и мягче, то в этом году сроки, скорее всего, будут очень смещены. До 10 октября сеять можно", – отметила Адаменко.

По оценкам синоптика, по опыту прошлых лет можно ожидать осадков до середины октября, "иначе это будет просто катастрофа".

Она уточнила, что бабье лето бывает не каждый год, и, как правило, в октябре. "После существенного длительного похолодания. Яркий признак бабьего лета – паутина, которая должна поплыть. Но так как мы пребываем в периоде изменения климата и сплошных аномалий, то будет ли паутина, неизвестно. И бабье лето надо смотреть по уровню среднесуточных температур", – пояснила синоптик.

Несмотря на похолодание, в Украине продолжается "метеорологическое лето". w-dog.ru

Первые заморозки и бабье лето

Синоптик Роман Мурмыло рассказал OBOZREVATEL, что похолодание, начавшееся 18 сентября, не будет долгим. Уже на следующей неделе в Украине установится достаточно теплая погода.

"В ближайшие несколько дней, в выходные, в начале следующей недели будет от 15 до 17 градусов тепла, холодные ночи – 7-8 градусов. На западе страны не исключены заморозки на почве. Слава богу, не в воздухе", – сообщил он.

Но уже с 23 сентября снова начнется небольшое потепление, и погода начнет соответствовать климатической норме конца сентября, сказал синоптик. "Днем будет до 25 градусов, ночные температуры тоже повысятся на 2-3 градуса и будут достигать 8-12 градусов", – уточнил он.

Мурмыло заметил, что период с 23 сентября можно считать бабьим летом, хотя "это не совсем метеорологическое понятие". "После резкого понижения температуры будет повышение, наступит устойчивый период без дождей с достаточно комфортной погодой", – добавил он.

Что касается осадков, то небольшие дожди могут пройти в ближайшие дни на севере и северо-востоке Украины. "Но они практически ничего не поменяют в плане увлажнения почвы. Просто пройдет дождь, и все. Почва по-прежнему останется сухой, количество осадков слишком мало", – сказал синоптик.

По его прогнозам, начало октября будет таким же, как конец сентября – умеренно теплым и без осадков.

С 23 сентября в Украине начнется новый период потепления, который можно назвать бабьим летом. ptoday

Украину ждет три бабьих лета, последнее – в ноябре

Народный синоптик Владимир Деркач пообещал OBOZREVATEL целых три бабьих лета. Первое начнется после периода похолодания в последней декаде сентября, второе – в октябре (непродолжительное, до недели) и третье – с 5-6 ноября.

"Ближайшее похолодание будет непродолжительным", – спрогнозировал он. По словам народного синоптика, ежегодно такой период совпадает с иудейским Новым годом Рош ха-Шана. В текущем году он выпадает на период с 18 по 20 сентября.