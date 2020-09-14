В Харьковском горсовете рассказали о состоянии Кернеса

В горсовете Харькова опровергли информацию о том, что мэр города Геннадий Кернес находится в коме.

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что городской глава на больничном.

"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", – сказал Сидоренко.

Также он опроверг, что Кернес в тяжелом состоянии.

"Эта информация распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов", – добавил Сидоренко.

Кернеса госпитализировали. Telegram "Нетипичный Харьков"

В свою очередь первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов рассказал "Суспільному", что общался 14 сентября с Кернесом.

"С человеком все нормально, лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию (о коме)", – сказал он.

В то же время агентство со ссылкой на свой источник в медицинских кругах пишет, что Кернес находится в больнице на аппарате ИВЛ. "Ситуация непростая, но организм борется", – сказал собеседник.

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по данным СМИ, Геннадий Кернес был госпитализирован и находится в коме. У него обнаружили коронавирус и двустороннее воспаление легких.