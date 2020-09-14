Заммэра Харькова рассказал о состоянии Кернеса

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса опроверг информацию о том, что городской глава находится в коме.
Игорь Терехов рассказал этом "Суспільному", что мэр проходит курс лечения.
"По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме" – сказал он.
Терехов отметил, что сегодня общался с Кернесом.
"С человеком все нормально, он лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию (о коме)", – добавил он.
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