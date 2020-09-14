Заммэра Харькова рассказал о состоянии Кернеса

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса опроверг информацию о том, что городской глава находится в коме.

Игорь Терехов рассказал этом "Суспільному", что мэр проходит курс лечения.

"По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме" – сказал он.

Терехов отметил, что сегодня общался с Кернесом.

"С человеком все нормально, он лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию (о коме)", – добавил он.

Новость обновляется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся