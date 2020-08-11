Весила 30 кг, органы уже пострадали: на Черкасщине от анорексии умерла 27-летняя психолог. Эксклюзив

На Черкасщине от анорексии умерла 27-летняя Алена Д. В больницу она поступила без сознания, с весом 30 килограмм. Врачи говорят, что в организме девушки начались необратимые процессы.

Однако друзья Алены не верят в то, что она умерла от голодания. Говорят, что девушка всегда была стройной и не беспокоилась о своем внешнем виде.

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Тихая, добрая и замкнутая

В Каменке Черкасской области многие обсуждают эту историю. В районную больницу поступила 27-летняя девушка, которая ранее тут работала детским психологом. Врачи описывают ее состояние как истощение. 30 кг веса, некоторые органы уже пострадали. Спасти ее не удалось.

Что произошло с тихой и доброй Аленой, не знают даже ее близкие друзья.

Больница, где умерла Алена crbkamensk.com

"В школе она была тихой, доброй – и мухи не обидит. Правда, все считали ее замкнутой. Я даже удивился, когда узнал, что она работает психологом. Нет, я не могу понять, что с ней произошло. Она в принципе всегда была худенькой и никакими диетами не заморачивалась", – рассказал ее одноклассник на условиях анонимности.

Еще одна знакомая отмечает, что два года назад, после смерти ее близкой подруги Галины Алена замкнулась в себе. "Не знаю, что с ней происходило. Но она не выходила на связь", – говорит бывшая подруга.

Сложные отношения с родителями?

Знакомая Алены, тоже психолог, которая училась с ней в вузе, вспоминает, что Алена была очень творческим человеком. "Творческая, изысканная, хотя достаточно замкнутая. Но общаться с ней всегда было приятно. Еще помню, что она рисовала картинки, на которых она всегда находилась далеко от людей. С родителями у нее были сложные отношения. Она говорила, что они достаточно авторитарные. Несмотря на это, у девочки даже был пирсинг языка", – вспоминает бывшая одногруппница.

На своих страничках в соцсетях Алена то ли поудаляла, то ли никогда не выставляла свои фотографии. Зато в одной из соцсетей она публиковала психологические тесты.

VK Алены Д.

VK Алены Д.

Два года назад в лечебном учреждении произошла реорганизация, и девушка осталась без работы.

На страничке мамы есть много фотографий с друзьями, коллегами, но фото с дочкой только одно.

Алена вторая справа (в очках). Одноклассники Людмилы Д.

Говорила, что просто заболела

Еще одна ее подруга, с которой Алена сохранила отношения, вспоминает, что девушка была очень доброй, даже веселой. С ней всегда было интересно. Хорошо училась и много читала.

"Да, друзей у нее было немного. Галина, с которой они очень дружили, действительно умерла два года назад. Что случилось с Аленой, я толком не знаю. Похудеть для красоты она точно не хотела. Тем более, что она всю жизнь была худенькой и стройненькой. Я никогда от нее не слышала, что ей не нравится ее тело. Она не хотела рассказывать, что с ней происходит. Говорила, что приболела, но скоро все будет хорошо, она лечится. Я ее спрашивала, но она говорила, что начался карантин, а после него она обязательно пойдет в больницу. Возможно, не придала нужного значения своей болезни. Родители тоже ей говорили, она началась лечиться после карантина. Но, видимо, не успела", – говорит ее подруга.