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19 марта • обновлено в 15:01
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Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
Экономист Все статьи автора

Замість захисних костюмів - старі радянські халати: так виглядають лікарі майже по всій Україні

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І таке майже по всій Україні.

"Так виглядають лікарі Коломийської районної лікарні в очікуванні коронавірусу.

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Замість захисних костюмів - старі радянські халати. Замість респіраторів - марлеві пов'язки. Замість медичних окулярів - окуляри для будівельних робіт.

Замість захисних костюмів - старі радянські халати: так виглядають лікарі майже по всій Україні

Директор Коломийської лікарні Володимир Кифорук розповів Teza, що сьогодні у них перебуває понад 50 пацієнтів з симптомами ГРВІ. Але дізнатися чи є в них коронавірус не можливо, тому що в лікарні немає навіть експрес-тестів на вірус. І коли будуть - не відомо.

Коломия - районний центр Івано-Франківської області. Чимало мешканців області працюють на заробітках в Італії і нещодавно повернулися додому. В сусідній Чернівецькій області вже десять випадків захворювання на коронавірус. В Івано-Франківській - дев'ять людей з підозрами на це захворювання. Хоча, медики припускають, що якби проводилась якісна діагностика, реальна цифра хворих могла бути більшою."

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Автор
Владимир Компаниец Владимир Компаниец
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Володимира Компанійця
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