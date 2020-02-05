Украину ожидают метели и морозы до -16: синоптики дали пугающий прогноз

Украину ожидают холода и метели. С 5 по 9 февраля можно ожидать до -16 мороза и 20 сантиметров снега. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Если говорить о Киеве, то по состоянию на 5 февраля снега больше не будет. Однако, 6 и 7 он вернется вместе с морозами. Ночная температура достигнет 5-10 градусов мороза, а дневная - 1-6 ниже нуля. Уже 9 февраля начнется потепление и 10-12 температура воздуха станет плюсовой.

На остальной территории Украине ситуация более серьезная - ожидаются метели и крепкие морозы, а сильнее всего под удар попадут юг, центр и восток.

"В целом по Украине у нас циклон сегодня и завтра. Сейчас он над югом Украины, будет двигаться через южные области, поэтому, самая сильная непогода будет в центральных, южных и восточных областях", - рассказала синоптик.

Украину ожидают сильные морозы

Сейчас на юге дожди, а в центральных и восточных областях - мокрый снег. 6 февраля это перерастет в полноценный снегопад, который покроет землю на 10, а местами и на 20 сантиметров. Также прогнозируют вьюгу 15-20 м/с, а на юге - 22-23 м/с. 7 и 8 февраля погода успокоится, но придут морозы. В среднем по Украине можно ожидать до 6-11 ниже нуля ночью и 1-6 мороза днем. Пиковые значения холодов прогнозируют в восточных регионах и в Карпатах - до 15-16 мороза. И опять же - после 10 февраля начнется оттепель.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 5-6 февраля в Днепре и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается, что ударят морозы и город завалит снегом.

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